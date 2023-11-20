Россиянам перечислили признаки дефицита кальция в организме

Снижение работоспособности и нарушение подвижности суставов может указывать на нехватку кальция в организме. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

По его словам, в группе риска по данному параметру находятся женщины и спортсмены. Он отметил, что у всех пациентов с переломами конечностей берут анализы крови.

«Анализ крови показывает, что причина — отсутствие, нехватка кальция. Считают, что они могут являть разные остеопорозы и, естественно, соответствующие переломы. Влияет кальций и на сокращение мышц. Его нехватка ощущается, положим, через потерю зубов», — объяснил Шестаков.

Профессор также добавил, что нехватку кальция усугубляют алкоголь, курение и недостаток витамина D.

Диетолог Марина Шахова до этого говорила, что с возрастом кальций в организме людей может вымываться, поэтому его потерю нужно восполнять. Для этого она советует включать в рацион твердые сорта сыра, творог, миндаль. В соевое молоко, которое подойдет для людей с непереносимостью лактозы, можно также добавлять кальций и кальцийсодержащие добавки, добавила эксперт.

Ранее ортопед раскрыл возможную опасность кальция для суставов и сухожилий.