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В Газе заявили, что продолжают собирать заявки россиян на эвакуацию

Представительство РФ в Газе: россияне еще могут попасть в список на эвакуацию

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У граждан России все еще сохраняется возможность подать заявку на эвакуацию из сектора Газа. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Да, мы обновляем список желающих покинуть сектор Газа ежедневно. Заявки продолжают поступать», — сообщила Зарипова.

Газу покинули уже несколько десятков граждан РФ. 20 ноября МЧС сообщало, что группу из 117 эвакуированных привезли в Москву на спецрейсе из Каира. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, из сектора Газа уехала половина проживавших там россиян.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля Александром Бен Цви ситуацию в Газе. Стороны обговорили решение задач гуманитарного характера, включая обеспечение безопасного выезда всех граждан России из сектора Газа, а также освобождение всех удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС заложников.

Ранее в Кремле оценили работу спасателей по эвакуации россиян из сектора Газа.

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