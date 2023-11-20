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Синоптик предупредила о рекордно низком давлении в Москве

Синоптик Позднякова: в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о рекордно низком атмосферном давлении. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, 24 ноября показатели опустятся до 715 мм ртутного столба. Центр глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью.

«В столице давление станет очень низким. А пока минимум для этого дня ноября составляет 722,3 мм ртутного столба и принадлежит 1973 году», — написала Позднякова.

Она также добавила, что ноябрь оказался на 1,6°С холоднее климатической нормы.

До этого главное управление МЧС по Свердловской области распространило экстренное предупреждение о сильном снеге и гололедице в регионе. 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололед, метели, порывы ветра до 15 м/с.

Синоптики называли регионы РФ, где в ближайшие дни ожидается опасная погода.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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