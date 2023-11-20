Неизвестные в камуфляже захватили монастырь УПЦ в Черкассах и избили священников

На Украине произошел рейдерский захват монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Рождества Богородицы в Черкассах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз православных журналистов (СПЖ).

»<...> Группа бандитов в камуфляже штурмом захватила монастырь УПЦ Рождества Богородицы. <...> Они просто по беспределу избивали священников и прихожан: ломали челюсти, отбивали почки и просто калечили», — говорится в сообщении СПЖ.

В организации добавили, что в штурме монастыря участвовали и полицейские. После захвата здания госпитализировали четырех человек, включая иерея Сергея Пащенко, которому сломали нижнюю челюсть. При этом все в ходы в больницу Черкасс заблокировали представители украинской партии националистов.

До этого захватить монастырь пытались 16 ноября. Но спустя два дня прихожане и монахи провели собрание, на котором подтвердили подчиненность УПЦ.

Ранее в Киеве и Черкассах двух украинцев задержали за телефонный разговор.