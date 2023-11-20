Пытавшегося потушить Вечный огонь москвича арестовали

Суд заключил под стражу мужчину, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ГСУСК.

По данным следствия, 18 ноября пьяный мужчина был на площади Победы. Он направился в мемориальный комплекс «Поклонная гора» к Вечному огню. Там он разбросал венки возле подножия и вылил из бутылки неизвестную жидкость, пытаясь потушить пламя.

Злоумышленника задержали. На него завели уголовное дело по статье «Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны», за что можно получить до пяти лет тюрьмы.

Также на мужчину завели уголовное дело о реабилитации нацизма, за что грозит до трех лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого. Также ему назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Ранее в отношении двух студенток возбуждено дело за осквернение Вечного огня в Волгограде.