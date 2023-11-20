Милонов рассказал, чему научился у Старовойтовой

Галина Старовойтова сильно отличалась от других либеральных политиков первой волны и была настоящим ученым — своими воспоминаниями с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Виталий Милонов, который в 1997-1998 годах был ее общественным помощником. Правозащитница и депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге ровно 25 лет назад, 20 ноября 1998 года.

«Действительно, прошло уже 25 лет. Как раз вместе с другим ее помощником вспоминали, как было морозно в день ее похорон. Галина Васильевна была совершенно необычным человеком для своего времени. Она принадлежала к поколению либеральных политиков первой российской волны, но совершенно от них отличалась. Она была не спекулянтом покрышками или никчемными серыми букашками, она была ученым, и подход к политике у нее был совершенно другой. Как ученый-этнограф, она не могла не учитывать, что любое решение имеет последствие в виде восприятия его людьми. Она всегда говорила, что главная ошибка наших либеральных реформаторов в том, что они совершенно не обращали внимание на то, как это отразится на жизни обычного человека, не считали необходимым доводить мотивацию своих поступков до своих избирателей. Вот это мне навсегда запомнилось. Что бы ты ни делал, но если люди от этого не получают счастье, не понимают логику твоих поступков, и ты не можешь их объяснить, то, конечно, ты плохой политик», — сказал Милонов.

Бывшие помощники Старовойтовой сегодня «уже распорядились», чтобы на ее могиле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге были букеты и венки из свежих цветов.

«Вчера вспоминали Галину Васильевну в церкви, помолились. Она была православной христианкой. Последние несколько лет регулярно посещала русские святыни, Псково-Печерский монастырь очень любила. Неоднократно там бывала», — добавил Милонов.

Депутата Госдумы, правозащитницу и сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галину Старовойтову застрелили в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года. Ей было 52 года.

В сентябре 2002 года следствие сообщило, что установило лиц, причастных к преступлению. Мотивом суд признал политическую деятельность Старовойтовой. К реальным срокам заключения были приговорены трое фигурантов, двое были оправданы, еще трое отпущены в связи с истечением срока давности.

В 2005 году суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Юрия Колчина, признав его виновным в организации убийства Старовойтовой. Тогда же был осужден непосредственный исполнитель убийства Виталий Акишин, который получил 23,5 года лишения свободы. Спустя 10 лет был осужден еще один человек — экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Он получил 17 лет колонии строгого режима за соучастие в организации убийства. Глущенко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

Ранее стало известно, что на 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев.