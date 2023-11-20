Доктор Мясников рассказал, с чего нужно начинать закаливание организма

Закаливать организм можно в любом возрасте, этот вид укрепления здоровья подходит всем, убежден известный врач и телеведущий Александр Мясников. Начинать надо с небольших шагов, постепенно добавляя сложность, посоветовал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Приступать к закаливанию нужно с правильного выбора одежды, отметил врач. По его словам, летом следует носить один слой одежды, максимум – два, зимой — два-максимум три. Также среди первых шагов он назвал проветривание комнаты, хождение босиком по дому и постепенный отказ от горячей воды.

«Я бы поставил цель отказаться от горячей воды в принципе, — заявил Мясников. — Это и есть обливаться холодной водой. Сначала мыться чуть теплой, постепенно снижать температуру и приучить себя к холодной. Холодная вода — это источник здоровья».

Каждому человеку нужно подобрать оптимальный режим закаливания для себя, подчеркнул специалист. Он назвал холод «мощнейшим стимулятором» иммунитета.

«Начинать закаливаться нужно до сезона простуд, чтобы встретить его во всеоружии, — добавил Мясников. — Пробуйте ходить босиком по снегу, хотя бы минуты две в день. Вы просто потом почувствуете, получите удовольствие от этого. Закаливание вообще дает помимо здоровья колоссальное удовольствие и самоуважение».

Для любого человека на первом месте, по мнению Мясникова, должны быть три доктора: закаливание, физические нагрузки и правильное питание.

Напомним, по мнению врачей, легкий температурный стресс — обливания теплой и прохладной водой – помогают улучшить работу иммунной системы и избежать простуды осенью.

Врачи также сообщили, что для иммунитета и работы сердца полезно употребление свежей зелени.