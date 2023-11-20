Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 24 рейса

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В трех аэропортах Москвы 20 ноября задержали и отменили 24 рейса. Об этом свидетельствуют табло трех воздушных гаваней.

Так, в Шереметьево не по графику вылетели три самолета. Во Внуково шесть отправлений задержались, а еще три рейса отменили. В аэропорту Домодедово произошел сбой более десятка рейсов: восемь вылетов задержали, а четыре — отменили. О сбоях в расписании в аэропорту Жуковском информации нет.

Причины массового изменения вылетов и отмен рейсов в аэропортах столицы не называли.

До этого в аэропорту Домодедово нашли подозрительный пакет на сиденьях в зале прилетов, где должны были проходить эвакуированные из Газы россияне по возвращении в страну. Эвакуация в связи с инцидентом не объявлялась. Осмотр показал, что внутри пакета находился мусор.

Накануне самолет из Тюмени смог приземлиться в Красноярске лишь с четвертой попытки из-за непогоды. Самолет авиакомпании «Россия» не сразу сел в Красноярске из-за сильного ветра. Воздушное судно более получаса кружило в районе аэропорта и совершило три безуспешные попытки приземления. Четвертая попытка увенчалась успехом.

Ранее пассажиры сообщили о сбое движения на МЦД-1 в сторону Москвы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий