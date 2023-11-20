Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы 20 ноября задержали и отменили 24 рейса. Об этом свидетельствуют табло трех воздушных гаваней.

Так, в Шереметьево не по графику вылетели три самолета. Во Внуково шесть отправлений задержались, а еще три рейса отменили. В аэропорту Домодедово произошел сбой более десятка рейсов: восемь вылетов задержали, а четыре — отменили. О сбоях в расписании в аэропорту Жуковском информации нет.

Причины массового изменения вылетов и отмен рейсов в аэропортах столицы не называли.

До этого в аэропорту Домодедово нашли подозрительный пакет на сиденьях в зале прилетов, где должны были проходить эвакуированные из Газы россияне по возвращении в страну. Эвакуация в связи с инцидентом не объявлялась. Осмотр показал, что внутри пакета находился мусор.

Накануне самолет из Тюмени смог приземлиться в Красноярске лишь с четвертой попытки из-за непогоды. Самолет авиакомпании «Россия» не сразу сел в Красноярске из-за сильного ветра. Воздушное судно более получаса кружило в районе аэропорта и совершило три безуспешные попытки приземления. Четвертая попытка увенчалась успехом.

Ранее пассажиры сообщили о сбое движения на МЦД-1 в сторону Москвы.