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Швыдкой высказался об отмене русской культуры за границей

Швыдкой: процесс отмены русской культуры за границей исчерпал себя

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Процесс отмены российской культуры исчерпал себя, несмотря на все попытки зарубежных лобби. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, сообщает NEWS.ru.

Чиновник отметил, что артисты из России принимают важное участие в различных мероприятиях по всему миру.

«Тема отмены российской культуры, безусловно, себя исчерпала, потому что по многим направлениям русская культура по-прежнему существует на площадках даже недружественных стран», – указал Швыдкой.

По его словам, в конечном итоге риторика Запада и проукраинских активистов отрицательно сказывается на публике, но не на российской культуре.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вынуждена будет рассмотреть применение ответных мер в случае, если настрой на отмену русской культуры в Южной Корее продолжит набирать обороты.

Ранее в МИД оценили попытки Запада продолжить попытки отменить русскую культуру.

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