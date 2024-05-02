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Казахстан продлил срок действия соглашения о транспортировке российской нефти в Китай

Парламент Казахстана продлил соглашение о транспортировке российской нефти в КНР

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Казахстан продлил срок действия соглашения о транспортировке российской нефти в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято парламентом республики. Срок действия заключенного в 2013 году межправительственного соглашения о транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в КНР продлен еще на десять лет, до 1 января 2034 года.

Отмечается, что Казахстан будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Объем прокачки российской нефти установлен в пределах 10 млн тонн в год.

«Продление соглашения до 2033 года обеспечит загрузку Павлодарского нефтехимического завода нефтью, поступающей по нефтепроводу Омск - Павлодар. За период с 2024 года по 2033 год ожидаемая выручка за транзит российской нефти через территорию Казахстана в КНР по обоим участкам составит более $1,7 млрд», — говорится в публикации.

27 марта стало известно, какие преимущества получит Казахстан от транзита российской нефти в КНР. В частности, республика сможет реализовать собственную нефть путем замещения российской нефти.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует нарастить транзит российского газа в Узбекистан.

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