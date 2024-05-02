Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражения в случае потенциальной мировой войны. Своей точкой зрения он поделился на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, США слишком рассредоточены и не готовы справиться с крупной мировой войной. С точки зрения Макгрегора, в стране разрушено верховенство закона, а нелегальные иммигранты наводнили государство.

В связи с этим Вашингтон прилагает усилия, чтобы продемонстрировать иллюзию того, что США все еще являются великой державой.

Такое развитие событий разрушает страну изнутри, полагает полковник.

Ранее он высказал точку зрения, что правительство Соединенных Штатах пытается скрыть провал своей политики в отношении ситуации на Украине и прокси-войны против России.

До этого Макгрегор также предупреждал, что Вашингтон ждет жесткий ответ со стороны Москвы в случае конфискации российских активов.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Байден не победит в инициированной «ледяной войне».