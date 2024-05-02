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В российском городе третий день ищут мужчин, ограбивших ювелирный салон на 20 млн рублей

Под Тулой третий день ищут мужчин, ограбивших ювелирный салон на 20 млн рублей

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Shutterstock

Под Тулой правоохранители третий день ищут мужчин, ограбивших ювелирный салон на 20 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону сообщают »Тульские новости».

По информации издания, инцидент произошел 29 апреля в городе Узловая. Двое мужчин в камуфляжной одежде и балаклавах зашли в ювелирный салон на улице Гагарина и, угрожая продавцу пистолетом, разбили молотком около 10 витрин и забрали оттуда украшения на 20 млн рублей. Всего ограбление торговой точки длилось около пяти минут.

После этого злоумышленники сели в старый автомобиль и скрылись. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в городе объявили план «Перехват».

Автомобиль, на котором скрылись преступники, нашли в двух километрах от ювелирного салона. Самих грабителей на данный момент не обнаружили, сотрудники правоохранительных органов работают над их поимкой.

Ранее мужчина попытался ограбить обменный пункт и растрогал интернет-пользователей вежливостью.

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