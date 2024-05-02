В российском городе третий день ищут мужчин, ограбивших ювелирный салон на 20 млн рублей

Под Тулой правоохранители третий день ищут мужчин, ограбивших ювелирный салон на 20 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону сообщают »Тульские новости».

По информации издания, инцидент произошел 29 апреля в городе Узловая. Двое мужчин в камуфляжной одежде и балаклавах зашли в ювелирный салон на улице Гагарина и, угрожая продавцу пистолетом, разбили молотком около 10 витрин и забрали оттуда украшения на 20 млн рублей. Всего ограбление торговой точки длилось около пяти минут.

После этого злоумышленники сели в старый автомобиль и скрылись. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в городе объявили план «Перехват».

Автомобиль, на котором скрылись преступники, нашли в двух километрах от ювелирного салона. Самих грабителей на данный момент не обнаружили, сотрудники правоохранительных органов работают над их поимкой.

Ранее мужчина попытался ограбить обменный пункт и растрогал интернет-пользователей вежливостью.