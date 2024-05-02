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Мостовой назвал имя финалиста Лиги чемпионов

Экс-футболист Мостовой считает, что «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что мадридский «Реал» пройдет мюнхенскую «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов, передает Betonmobile.

«Для меня изначально фаворитом был «Реал». И после матча в Мюнхене мое мнение не изменилось. Шансы команд во второй игре — 55 на 45 в пользу «Реала», — сказал Мостовой.

Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

На 24-й минуте встречи счет открыл игрок «Реала» Винисиус Жуниор. В начале второго тайма голы Лероя Зане и Гарри Кейна позволили «Баварии» выйти вперед. На 83-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет точным ударом с пенальти. Стоит отметить, что Гарри Кейн также реализовал 11-метровый.

Ответный поединок пройдет 8 мая. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее «Боруссия» переиграла «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

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