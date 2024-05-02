Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле раскрыли тему переговоров Путина во время визита в КНР

Песков: Путин в КНР обсудит международную и региональную безопасность

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Вопросы международной и региональной безопасности войдут в число обсуждаемых тем на переговорах, во время визита в Китай президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так или иначе, вопросы международной безопасности и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», — отметил он.

Накануне в Совфеде объяснили, почему попытки Запада повлиять на Россию через Китай обречены на провал.

До этого в Кремле рассказали о подготовке визита Путина в КНР. По словам Пескова, сроки поездки будут объявлены по согласованию с китайскими партнерами.

В конце апреля Путин призвал Совет законодателей при Федеральном собрании уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России.

Ранее Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в мае собирается посетить Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами