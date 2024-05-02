В Кремле раскрыли тему переговоров Путина во время визита в КНР

Вопросы международной и региональной безопасности войдут в число обсуждаемых тем на переговорах, во время визита в Китай президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так или иначе, вопросы международной безопасности и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», — отметил он.

Накануне в Совфеде объяснили, почему попытки Запада повлиять на Россию через Китай обречены на провал.

До этого в Кремле рассказали о подготовке визита Путина в КНР. По словам Пескова, сроки поездки будут объявлены по согласованию с китайскими партнерами.

В конце апреля Путин призвал Совет законодателей при Федеральном собрании уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России.

Ранее Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в мае собирается посетить Китай.