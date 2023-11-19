Сухогруз разломился пополам из-за шторма у берегов Турции

Сухогруз Pallada под флагом Камеруна сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли, расположенного в турецкой провинции Зонгулдак. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление мореходства министерства транспорта Турции.

По информации ведомства, с судна были успешно эвакуированы все 13 членов экипажа.

«После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам», — сказано в сообщении.

Уточняется, что этот инцидент произошел около 10:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным портала Marinetraffic, сухогруз 3 ноября вышел из Одессы.

Также в управлении заявили, что сигнал тревоги подал сухогруз Kafkametler под флагом Турции. Как сообщил капитан судна, оно дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли. В управлении указали, что контакт с сухогрузом установить пока не получилось из-за шторма, была начата спасательная операция. По данным минтранса, судно с 12 членами экипажа следовало из порта Темрюк в Краснодарском крае в порт Алиага, находящийся в турецкой провинции Измир.

18 ноября издание «Укррудпром» со ссылкой на источники писало, что на мине в Черном море подорвался балкер Georgia S, который перевозил зерно под флагом Либерии из Одессы.

До этого сообщалось, что судно «Queen lend» под флагом Либерии вынесло к берегу Сахалина.

Ранее паром с 50 пассажирами сел на мель в Якутии.