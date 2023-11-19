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У южных Курил произошли два землетрясения с разницей в 2,5 часа

ЕГС РАН сообщила о двух землетрясениях у южных Курил магнитудой 4,7

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Два землетрясения магнитудой 4,7 зафиксировали в Тихом океане у побережья Курил. Об этом сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

«Землетрясения магнитудой 4,7 произошли 19 ноября в 4:41 и 7:05 по местному времени у побережья южных Курил», — уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она обратила внимание. что эпицентры подземных толчков находились в 52 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан и 43 километрах восточнее острова Итуруп.

По словам Семеновой, первое сейсмособытие могли ощутить жители Шикотана и Кунашира, второе было неощущаемым.

В начале ноября в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров. По информации специалистов Института исследований землетрясений при университете Токио, его диаметр около 100 м. По расчетам ученых, его ждет дальнейшее увеличение в случае извержения.

Ранее в Турции произошло землетрясение.

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