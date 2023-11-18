В Черном море подорвалось судно с зерном из Одессы

На мине в Черном море подорвался балкер Georgia S, который перевозил зерно под флагом Либерии из Одессы. Об этом сообщает издание «Укррудпром» со ссылкой на источники.

«Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (расположен в Одесской области Украины. — «Газета.Ru»), когда получил повреждения в открытом море в четверг», — говорится в сообщении.

Ранее в Мраморном море в Турции столкнулись два сухогруза с зерном. По данным источника, сухогруз Haje Halimeh с пшеницей, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся в Мраморном море с сухогрузом Asomatos, перевозившим зерно из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.

Первый сухогруз имеет длину 122 метра и идет под флагом Коморских островов, второй — 169 метров и идет под флагом Панамы. Часть палубы Haje Halimeh была разрушена. Уточняется, что последствий для людей и экологического ущерба в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что в Черном море подорвался на мине турецкий сухогруз Kafkametler.