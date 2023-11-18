Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» грозит 10 лет заключения по делу о взятках

Гособвинение потребовало приговорить бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как передает издание, Лалетина обвиняется в получении взяток на сумму почти в 67 млн руб. от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер». Уточняется, что подсудимой также грозит штраф на сумму более 200 млн руб., равный трехкратному размеру инкриминированных ей взяток.

Согласно материалам дела, Лалетина с февраля 2018-го по апрель 2019 года получила взятку в особо крупном размере от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Деньги переводились небольшими траншами, а с учетом предметов и услуг общая сумма составила 66 млн 830 тыс. рублей. Как указывал прокурор, эта сумма включает в себя отдых семьи Лалетиной в Турции, персидский ковер, чемодан Louis Vuitton и соковыжималку.

Сама Лалетина вину в получении взятки не признала.

16 ноября суд арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. На Кудряшова заведено дело о превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что экс-чиновник в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 млрд рублей.

Ранее в Рыбинске задержали бывшего заместителя мэра города по делу о взятке.