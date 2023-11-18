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Макрон отказался от референдума по вопросам иммиграции

Макрон не рассматривает проведение референдумов по теме иммиграции

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сейчас не рассматривает вопрос о проведении референдумов по теме иммиграции, среди политических лидеров нет согласия по вопросам, связанным с их организацией. Об этом заявили лидеры партий, которые приняли участие во встрече с главой государства в парижском пригороде Сен-Дени, сообщает радиостанция France Info.

По словам национального секретаря левой партии «Европа — экология — «зеленые» (EELV) Марин Тонделье, такого референдума не будет.

«За столом был достигнут консенсус в том, что кажется сложным расширить возможность проведения референдумов на такие социальные темы, как иммиграция», — сказал в свою очередь лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

При этом лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что президент в настоящее время «не рассматривает такую возможность».

Как указывает France Info, он был единственный участником встречи, кто выступал за проведение консультаций по данной теме.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони спровоцировали дипломатический скандал на саммите в Гранаде, согласившись на обсуждение миграционной проблемы с главой кабмина Великобритании Риши Сунаком.

Ранее Макрон назвал игрока «Реала» Бензема образцом успеха для иммигрантов.

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