Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин выступил против идеи выхода России из ООН

Путин об идее выхода РФ из ООН: это ерунда

close
100%
Shutterstock

Президент России Владимир Путин назвал ерундой идею выхода РФ из Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будет оттуда выходить?» — сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Глава государства также не увидел необходимости в том, чтобы Россия выходила из учреждения ООН по вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО). По словам Путина, это площадка, где люди общаются между собой и работают.

«У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО», — напомнил президент.

В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести серьезную реформу ООН. Турецкий глава считает, что организация стала неработоспособной.

Он отметил, что ООН, например, не может как-либо повлиять на события в секторе Газа. По словам Эрдогана, необходимо пересмотреть системы постоянного членства и вето.

До этого МИД Украины призвал исключить Россию из ООН.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему Запад стал богатым.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий