Путин выступил против идеи выхода России из ООН

Президент России Владимир Путин назвал ерундой идею выхода РФ из Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будет оттуда выходить?» — сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Глава государства также не увидел необходимости в том, чтобы Россия выходила из учреждения ООН по вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО). По словам Путина, это площадка, где люди общаются между собой и работают.

«У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО», — напомнил президент.

В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести серьезную реформу ООН. Турецкий глава считает, что организация стала неработоспособной.

Он отметил, что ООН, например, не может как-либо повлиять на события в секторе Газа. По словам Эрдогана, необходимо пересмотреть системы постоянного членства и вето.

До этого МИД Украины призвал исключить Россию из ООН.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему Запад стал богатым.