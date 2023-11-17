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В Москве наступила метеорологическая зима

Синоптик Тишковец: метеорологическая зима наступила в Москве

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Илья Питалев/РИА Новости

В Москве наступила метеорологическая зима. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что в столице наступил устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений. С наступлением полуночи 17 ноября столбики термометров ушли в минус.

«Пасмурно, местами идет слабый снег, землю кое-где припорошило тонким белым покрывалом», — предупредил синоптик.

Накануне, 16 ноября, ранним утром снег зафиксировала московская метеостанция ВДНХ. За 12 часов в столице и Подмосковье снег зафиксировали метеостанции в Павловском Посаде, Домодедово, Шереметьево, Волоколамске, Клине, Коломне, Черустях, сообщал Тишковец.

Синоптик отмечал, что тогда минимальная температура за ночь в столице составила +1,3°C, а по области — местами до -1,7°C.

До этого синоптик Александр Ильин предупреждал, что к концу недели в Москву придет мороз и снег, в столице начнут появляться первые признаки зимы. По его словам, до 16 ноября в столице следует ожидать положительную температуру.

Ранее терапевт рассказала, почему в холодную погоду опасно ходить без шапки.

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