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Карантин по сибирской язве сняли в двух районах Воронежской области

В Воронежской области отменили карантин в Панинском и Новоусманском районах

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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Воронежской области Александр Гусев принял решение об отмене карантина на территории Панинского и Новоусманского районов. Об этом пишет Интерфакс.

В указе губернатора, опубликованном на портале областного правительства, говорится: «Постановляю отменить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве с 15 ноября на территориях Панинского и Новоусманского муниципальных районов Воронежской области».

В период с августа по сентябрь текущего года на территории региона было выявлено три очага сибирской язвы.

Первый очаг был обнаружен в августе в личном подобном хозяйстве в селе Красные холмы Панинского муниципального района. В опасную зону, где был введен карантин, входили также некоторые населенные пункты Новоусманского района.

Через несколько дней был зафиксирован второй очаг сибирской язвы в холодильных камерах рынка «1000 мелочей» в городе Воронеже. Третий очаг был обнаружен в сентябре на молочно-товарной ферме в селе Лебединка Богучарского района.

Также было зарегистрировано 10 случаев заражения сибирской язвой среди людей в Воронежской области, из которых девять случаев были в Богучарском районе и один — в Панинском районе.

Власти Воронежской области объявили о проведении прививочной кампании для снижения риска распространения сибирской язвы среди животных на территории региона.

Ранее на популярных курортах в Таиланде возросло число случаев заболевания лихорадкой денге

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