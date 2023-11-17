Карантин по сибирской язве сняли в двух районах Воронежской области

Глава Воронежской области Александр Гусев принял решение об отмене карантина на территории Панинского и Новоусманского районов. Об этом пишет Интерфакс.

В указе губернатора, опубликованном на портале областного правительства, говорится: «Постановляю отменить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве с 15 ноября на территориях Панинского и Новоусманского муниципальных районов Воронежской области».

В период с августа по сентябрь текущего года на территории региона было выявлено три очага сибирской язвы.

Первый очаг был обнаружен в августе в личном подобном хозяйстве в селе Красные холмы Панинского муниципального района. В опасную зону, где был введен карантин, входили также некоторые населенные пункты Новоусманского района.

Через несколько дней был зафиксирован второй очаг сибирской язвы в холодильных камерах рынка «1000 мелочей» в городе Воронеже. Третий очаг был обнаружен в сентябре на молочно-товарной ферме в селе Лебединка Богучарского района.

Также было зарегистрировано 10 случаев заражения сибирской язвой среди людей в Воронежской области, из которых девять случаев были в Богучарском районе и один — в Панинском районе.

Власти Воронежской области объявили о проведении прививочной кампании для снижения риска распространения сибирской язвы среди животных на территории региона.

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