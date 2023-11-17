В Астрахани введен режим ЧС

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил журналистам о введении регионального режима чрезвычайной ситуации после обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Астрахани. Об этом пишет ТАСС.

«Уровень режима ЧС повышен до регионального. На региональном уровне мы приняли все необходимые нормативные документы для оказания финансовой поддержки людям, оказавшимся в трудной ситуации в связи с ЧС», — заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что к обрушению части дома в Астрахани мог привести ремонт одной из квартир. «По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — сообщили в ведомстве.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

Ранее в Дагестане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.