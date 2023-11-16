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Законопроект о доступе силовиков к базам данных прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о доступе силовиков к базам данных

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особый порядок обработки персональных данных ряда лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что новые нормы предоставляют силовым ведомствам доступ к государственным, муниципальным и другим информационным системам, в которых содержатся данные о ведомственной принадлежности их сотрудников, с целью изменения, обезличивания или удаления этих данных.

Документ вносит в 11 законов поправки, направленные на введение особого порядка обработки персональных данных отдельных категорий лиц, перечень которых установит президент РФ.

Предполагается, что к 1 сентября 2025 года будет создан реестр информационных систем, в которых будет осуществляться обработка персональных данных в особом порядке.

10 ноября комитет Госдумы поддержал проект данного закона.

В октябре издание РБК писало, что Ассоциация банков России (АБР) не поддержала законопроект, который дает силовым структурам право получать прямой доступ к информационным системам банков и их базам с данными клиентов.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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