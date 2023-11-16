Стало известно о гибели женщины при обрушении дома в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал в Telegram-канале, что в результате обрушения дома в Астрахани, предварительно, погибла одна женщина.

«Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести», — сказано в сообщении главы региона.

Бабушкин указал, что на месте работают специальные службы — 176 человек и 39 единиц техники.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что в двух больницах Астрахани подготовлены койки для приема пострадавших.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.