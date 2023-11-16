Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФСБ заподозрила сотрудницу российского госучреждения в госизмене

ФСБ заподозрила сотрудницу ростовского госучреждения в финансировании ВСУ

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против сотрудницы госучреждения Ростовской области. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Уточняется, что женщина была задержана по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ФСБ, с мая 2018 года она отправила более 330 тысяч рублей на украинские банковские счета. Всего ей было отправлено 60 переводов, предназначенных для приобретения обмундирования и амуниции для украинских военных.

Другая информация о задержанной не приводится.

10 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Блинов по статье УК РФ о государственной измене.

До этого Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко за намерение вступить в «Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ», чтобы воевать против российской армии.

В конце октября в Сибири ФСБ задержала двух хакеров, работавших на украинскую разведку. Один из них был задержан в Томске, другой — в Белово Кемеровской области.

Ранее на воевавшего в рядах ВСУ уроженца Тверской области завели дело о госизмене.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий