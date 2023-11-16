ФСБ заподозрила сотрудницу российского госучреждения в госизмене

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против сотрудницы госучреждения Ростовской области. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Уточняется, что женщина была задержана по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ФСБ, с мая 2018 года она отправила более 330 тысяч рублей на украинские банковские счета. Всего ей было отправлено 60 переводов, предназначенных для приобретения обмундирования и амуниции для украинских военных.

Другая информация о задержанной не приводится.

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До этого Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко за намерение вступить в «Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ», чтобы воевать против российской армии.

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