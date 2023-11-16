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Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов

Патрушев поручил усилить антитеррористическую защиту биоопасных объектов

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что для того, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в России, важно свести к минимуму проникновение новых инфекций извне и установить таким образом «санитарный щит». Для этого нужно развивать систему мониторинга биологических рисков, считает Патрушев.

Также он назвал необходимым для защиты страны от биологических угроз обеспечение в регионах работы необходимого количества постов радиационного и химического наблюдения объектов гражданской обороны. Еще Патрушев поручил расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций.

Секретарь Совбеза указал, что нужно повышать долю вакцинации и ревакцинация среди населения, включая мигрантов. Также поможет санитарная обработка мест массового пребывания людей.

Наконец, по его мнению, эпидситуацию в стране усилят мероприятию по приведению в порядок скотомогильников, в первую очередь сибиреязвенных.

Патрушев также потребовал усилить биологическую защищенность объектов животноводства и улучшать санитарную грамотность населения.

Ранее Патрушев рассказал, где в России усилили противовоздушную оборону.

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