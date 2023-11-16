Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что для того, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в России, важно свести к минимуму проникновение новых инфекций извне и установить таким образом «санитарный щит». Для этого нужно развивать систему мониторинга биологических рисков, считает Патрушев.

Также он назвал необходимым для защиты страны от биологических угроз обеспечение в регионах работы необходимого количества постов радиационного и химического наблюдения объектов гражданской обороны. Еще Патрушев поручил расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций.

Секретарь Совбеза указал, что нужно повышать долю вакцинации и ревакцинация среди населения, включая мигрантов. Также поможет санитарная обработка мест массового пребывания людей.

Наконец, по его мнению, эпидситуацию в стране усилят мероприятию по приведению в порядок скотомогильников, в первую очередь сибиреязвенных.

Патрушев также потребовал усилить биологическую защищенность объектов животноводства и улучшать санитарную грамотность населения.

Ранее Патрушев рассказал, где в России усилили противовоздушную оборону.