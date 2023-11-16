Патрушев назвал причину вспышки сибирской язвы в регионах России

Основной причиной распространения сибирской язвы в Рязанской, Воронежской и Тамбовской областях является ненадлежащее содержание могильников. Об этом во время совещания в Воронеже заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«В ряде регионов [Центрального федерального] округа выявлены угрозы, обусловленные ненадлежащим содержанием захоронений. <...> Была диагностирована вспышка», — приводит слова Патрушева радиостанция «Говорит Москва».

По словам представителя Совбеза, в Воронежской области заражению граждан способствовали также незаконная продажа инфицированного мяса и пропуск вакцинации животных. При этом Патрушев отметил, что ситуация в целом остается под контролем.

Очаги сибирской язвы выявили в Воронежской области в сентябре — болезнь обнаружили у жителей Богучарского района. На отдельных территориях региона ввели карантин, причиной распространения инфекции назвали туши зараженного животного. Позднее случаи заражения зарегистрировали и в других регионах.

16 ноября в двух районах Воронежской области отменили карантин по сибирской язве.

Ранее в Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа.