Россиянин продает визитку Жириновского из нулевых за 10 млн рублей

В Тюмени продают визитку первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского за 10 млн рублей. Объявление появилось на сайте известного агрегатора «Авито».

В описании продавец отметил, что визитка политика от 2000 года. Он уверяет, что получил визитку лично из рук политика и сразу заламинировал.

Продавец приложил фото визитки. На ней есть контактные данные политика: регалии, номера телефона и адрес. Также есть и обратная сторона, где вся информация продублирована на английском языке.

В сентябре в Екатеринбурге выставили на продажу за 40 тысяч рублей письмо фракции ЛДПР, которое было написано в 2016 году от имени лидера фракции Владимира Жириновского с его автографом.

Речь тогда шла о письме Жириновского на тему президентских выборов в США, в которых одержал победу Дональд Трамп. В нем лидер ЛДПР поблагодарил собеседника за свою позицию и раскритиковал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Ранее в ЛДПР определились, кому передадут мандат любимого депутата Жириновского.