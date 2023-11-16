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Под Волгоградом выявили три нарколаборатории, связанные с Украиной

Под Волгоградом пресекли работу нарколабораторий, контролируемых с Украины

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Волгоградской области нашли три нарколаборатории, из которых изъяли около 50 килограмм запрещенных веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Подозреваемые действовали на территории Волгограда и Волгоградской области. По версии правоохранителей, все три организации находились под контролем кураторов из Украины. Чтобы сбывать средства, семь человек использовали интернет-приложения.

Во время обысков в помещениях обнаружили около трех тысяч литров кислот, химических реактивов и более двух миллионов рублей, которые работавшие в нарколабораториях граждане России получали за изготовление и сбыт веществ.

Подозреваемых задержали. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали двух женщин, которые маскировали наркотики под камни.

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