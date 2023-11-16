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Россия доставила новую партию гумпомощи для населения сектора Газа

Спецборт МЧС РФ доставил очередную партию гумпомощи от РФ для сектора Газа

Самолет Ил-76 МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спецборт МЧС России доставил 21 тонну гуманитарной помощи в Арабскую Республику Египет», — уточнили в МЧС.

В ведомстве отметили, что российский гуманитарный груз передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Эта организация в свою очередь направит помощь жителям Газы.

15 ноября спецборт МЧС, на котором планировалась эвакуация россиян из сектора Газа, отменили. Это сделано из-за ожидаемой новой группы граждан РФ, которые приедут в Египет из анклава.

Накануне палестинец рассказал о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. По словам Омара Зороба, обстановка в анклаве страшная. Зороб поделился, что прожил в палестинском анклаве четыре года.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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