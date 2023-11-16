Эксперт рассказал россиянам, как купить квартиру при недоступной ипотеке

Россиянам, желающим приобрести квартиру в кредит, сейчас лучше отложить покупку и дождаться более выгодных условий по ипотечной ставке, советует вице-президент Гильдии риэлторов, эксперт по рынку недвижимости Константин Апрелев. Однако даже если жилье куплено сейчас, в будущем заемщик имеет право «перекредитоваться», напомнил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

После повышения ключевой ставки до 15% годовая ставка на кредит на недвижимость достигает 17%. Однако если покупка квартиры человеку сейчас необходима или он нашел подходящий объект, то стоит попробовать оформить кредит. Однако сейчас банки часто отказывают, так как доходной части на покрытие ипотеки не хватает подчеркнул эксперт.

Апрелев также напомнил, что благодаря льготным условиям по ипотеке первичный рынок недвижимости сегодня гораздо выгоднее вторичного. Кроме того, если у человека есть накопления на покупку жилья, то в ожидании более выгодных условий есть возможность получить достаточно большие начисления по процентам, так как ставки по депозитам доходят до 15%, отметил риелтор.

«Это, на самом деле, может быть разумно. Поэтому с ипотекой можно не торопиться», — заключил он.

Напомним, эксперты ранее рассказали, что банки могут отказать россиянам в оформлении ипотеки по многим причинам, в том числе – если у него будет неполная или недостоверная информация о заемщике и недвижимости, а также при недостаточном доходе.

На субсидирование льготных ипотечных программ власти России выделили дополнительно 95 млрд рублей, объяснив это повышением ключевой ставки.