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Россиянин семь лет держал рабов на ферме

Жителя Хакассии подозревают в использовании рабского труда на ферме

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Хакассии 47-летнего местного жителя подозревают в незаконном удержании мужчины и женщины и использовании их труда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «использование рабского труда в отношении двух или более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакассия.

По данным правоохранителей, в 2016 году подозреваемый, державший ферму в 20 км от аала Чарков, нанял мужчину и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Работодатель пообещал им регулярную зарплату за выполнение различных работ на территории его хозяйства. Мужчина и женщина трудились на ферме по 16 часов в день, за непослушание подозреваемый избивал их и закрывал в погребе, вознаграждение за свою работу потерпевшие не получали.

«Работники неоднократно предпринимали попытки бегства, однако из-за отдаленности фермы от населенных пунктов подозреваемый возвращал мужчин и женщину обратно. Использование рабского труда продолжалось на протяжении 7 лет», — рассказали в пресс-службе СК.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее двух братьев из Ростовской области заподозрили в использовании рабского труда.

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