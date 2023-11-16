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Мошенники заставили пенсионерку поджечь военкомат

Shot: в Самарской области мошенники заставили пенсионерку поджечь военкомат

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Shutterstock

В Жигулевске Самарской области пожилая женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел вечером 15 ноября, пожилая жительница Жигулевска пыталась поджечь военкомат на улице Приволжской, она бросила в здание бутылку с зажигательной смесью.

Площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метра, немного подгорели двери. 67-летнюю женщину задержал наряд полиции.

На допросе она объяснила, что неизвестные по телефону убедили ее совершить поджог, чтобы спасти свою квартиру. Якобы в здании военкомата хранились документы на недвижимость. Проводится проверка.

Ранее в Нижегородской области за поджог военкомата задержали мать и сына.

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