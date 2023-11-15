Вооруженный грабитель украл из кассы деньги, купил на них зажигалку и поджег купюры

В Вологде мужчина ограбил магазин и немедленно сжег похищенное. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на комментарий пресс-службы областного УМВД.

Кассир одного из вологодских магазинов рассказал правоохранителям, что неизвестный подошел к нему и воткнул нож в конвейерную ленту на кассе. Он потребовал отдать ему выручку, и работник торговой точки передал грабителю семь тысяч рублей. Часть этой суммы преступник тут же потратил на зажигалку.

Вскоре на место прибыл наряд полиции, но злоумышленник даже не планировал оттуда уходить. Оставаясь на крыльце магазина, он поджег купленной только что зажигалкой купюры, которые ему отдал продавец.

Также выяснилось, что в магазин горожанин отправился с уже собранными личными вещами. Полицейские решили, что он сделал это, так как знал, что за спланированным им деянием последуют задержание и арест. Так и получилось: по решению суда мужчина был взят под стражу. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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