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Азербайджан выдал России лидера треш-блогеров, нападавших на петербуржцев

Лидера «азербайджанской мафии» Мамедова экстрадировали в Россию

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Генпрокуратура России

Азербайджанская сторона экстрадировала обвиняемого в нападениях на петербуржцев Турала Мамедова в Россию. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

На территории РФ молодого человека привлекут к ответственности по нескольким статьям, в том числе и связанным с возбуждением ненависти и вражды.

Ранее лидера треш-блогеров из так называемой азербайджанской мафии Турала Мамедова задержали в Азербайджане по запросу РФ. По версии следствия, молодой человек вместе с другими юношами намеренно провоцировал конфликты с людьми славянской внешности и избивал их. Ролики драк выкладывались в соцсетях. В рамках разбирательства задержаны более десяти человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Помимо видео с нападениями на людей, 17-летний фигурант уголовного дела выкладывал записи, на которых заметно, как он нарушает правила дорожного движения.

Ранее в Воронеже посетителям азербайджанского ресторана вручили повестки в военкомат.

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