На свадьбе в Пушкино жених и невеста устроили стрельбу

В Пушкино жених и невеста устроили стрельбу во время свадьбы. Мужчина начал стрелять около подъезда многоквартирного дома, напугав жителей. Участников церемонии задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает телеканал «360».

Свадьба проходила накануне. Судя по видеозаписи, снятой из припаркованного рядом автомобиля и оказавшейся в распоряжении канала, жених начал стрелять сразу, как только вышел из подъезда в сопровождении невесты. Позже она также несколько раз выстрелила из оружия в воздух.

Сотрудники МВД в этот день доставили в отдел десять участников свадебной церемонии для выяснения обстоятельств. У жениха и невесты изъяли два пистолета с охолощенным стволом.

Ранее в Черкесске на свадьбе гость открыл стрельбу и ранил мужчину, против него возбудили уголовное дело. В Махачкале молодой мужчина на свадьбе выстрелил в воздух и ранил 74-летнюю женщину.