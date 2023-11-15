Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На свадьбе в Пушкино жених и невеста устроили стрельбу

«360»: 10 гостей со свадьбы в Пушкино доставили в полицию из-за стрельбы

close
100%
Depositphotos

В Пушкино жених и невеста устроили стрельбу во время свадьбы. Мужчина начал стрелять около подъезда многоквартирного дома, напугав жителей. Участников церемонии задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает телеканал «360».

Свадьба проходила накануне. Судя по видеозаписи, снятой из припаркованного рядом автомобиля и оказавшейся в распоряжении канала, жених начал стрелять сразу, как только вышел из подъезда в сопровождении невесты. Позже она также несколько раз выстрелила из оружия в воздух.

Сотрудники МВД в этот день доставили в отдел десять участников свадебной церемонии для выяснения обстоятельств. У жениха и невесты изъяли два пистолета с охолощенным стволом.

Ранее в Черкесске на свадьбе гость открыл стрельбу и ранил мужчину, против него возбудили уголовное дело. В Махачкале молодой мужчина на свадьбе выстрелил в воздух и ранил 74-летнюю женщину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий