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Брошенная сыном без денег в Мексике россиянка вернулась в РФ

МИД: россиянка Котова, которую сын бросил без денег в Мехико, прибыла на родину

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Консульство России в Мексике

Пенсионерка Валентина Котова, брошенная сыном без денег на пороге консульства РФ в Мексике, вернулась в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнедипломатическое ведомство.

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9:00 границу РФ в аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурный консул в Домодедово оказал ей все необходимое содействие.

По словам консула Александра Иващенко, пенсионерка приехала в Мексику в 2022 году вместе с сыном и невесткой. Они собирались нелегально пересечь границу с США. Они не смогли перебраться через границу, так как американская миграционная служба не пропустила семью, поэтому они остались в Мексике.

Сын Котовой женат на гражданке Украины, поэтому позднее они все-таки смогли перебраться в США по программе для украинских беженцев.

Сама Котова под условия программы не подходила, поэтому родственники оставили ее без денег у дверей российского посольства. Котова не может самостоятельно передвигаться, ей необходима инвалидная коляска. Из родственников у пенсионерки только сын и невестка, в России ее никто не ждет. Более того, ей негде жить, так как ради переезда она продала свою квартиру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее граждане России пострадали в ДТП на юге Мексики.

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