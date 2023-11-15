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В российских школах может появиться обязательное семьеведение

Останина: обязательный предмет семьеведение могут ввести в школах в 2024 году

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Семьеведение как отдельный предмет может появиться в 2024 году в рамках школьной программы. Об этом сказала РИА Новости глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

Она отметила, что этот курс уже есть в 40 регионах страны, но в рамках курса обществознания. Все началось с Самары и постепенно распространилось по другим регионам.

По ее словам, предмет будут вести по единому учебнику, который подготовят тоже в следующему году. Пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания.

Создатели пособия по семьеведению до этого сообщили, что обращались к советской практике и «Домострою». Это учебник о традиционных семейных ценностях, в котором собраны советы по выстраиванию отношений.

В пресс-службе Института изучения детства, семьи и воспитания сообщили «Газете.Ru», что авторы пособия для укрепления семейных ценностей опирались на результаты опросов, проведенных среди подростков и молодых взрослых. Отмечается, что в издании можно найти советы по выстраиванию отношений, а также помощь в вопросах самоопределения, отношений между родителями и детьми, построении здоровых отношений между парнем и девушкой и многое другое.

Ранее многодетных родителей призвали привлечь к проведению семьеведения в школах.

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