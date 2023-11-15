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Родственники заложников ХАМАС начали акцию протеста в Израиле

Родственники заложников ХАМАС начали марш протеста из Тель-Авива в Иерусалим

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Hadas Parush/Reuters

Родственники израильских заложников, похищенных 7 октября боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, вместе с волонтерами и активистами начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, требуя у правительства ускорить их освобождение. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция началась днем 14 ноября в Тель-Авиве на площади рядом с комплексом правительственных зданий. В субботу участники марша намерены прибыть в Иерусалим и устроить митинг протеста напротив резиденции главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Семьи заложников обвиняют власти страны в отсутствии конкретных действий по освобождению их родственников. Протестующие требуют от правительства, чтобы проблеме освобождения заложников был предоставлен более высокий приоритет, чем политическим и военным целям. Кроме того, семьи заложников хотят узнать от кабинета министров, каким именно образом тот планирует вернуть похищенных.

Ранее сообщалось, что по информации внешнеполитического обозревателя газеты Washington Post Дэвида Игнейшеса, Израиль и ХАМАС находятся на заключительном этапе сделки по освобождению десятков заложников.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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