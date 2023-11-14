Глава «Белого Интернета» назвала справедливым решение суда о штрафе Google

Google продолжает отказываться выполнять требования российского законодательства. Своими действиями он подвергает опасности персональные данные россиян. Об этом заявила директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, генеральный директор «Белого Интернета» Элина Сидоренко.

Как сообщает агентство «Интерфакс», мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 15 млн рублей компании Google за повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России. По мнению Сидоренко, это ожидаемое и справедливое решение суда.

«Речь про утерю и незаконное использование чувствительной информации, которая потенциально может использоваться недружественными странами. Требования по локализации данных россиян направлены на обеспечение информационной безопасности граждан и цифрового суверенитета страны. Это особенно актуально, когда против России коллективный Запад развязал информационную войну», — сказала она.

Эксперт объяснила, что, обладая большим массивом данных россиян, иностранные ИТ-гиганты могут эту информацию проанализировать, чтобы сделать определенные выводы о динамике тех или иных социальных и экономических явлений в РФ.

«С использованием ИИ они могут прогнозировать настроения, предпочтения и запросы и использовать это в геополитических интересах. Совершенно очевидно, что это неприемлемо», — уверена Сидоренко.

При этом она отметила, что локализация данных положительно влияет на экономику страны – российский рынок дата-центров стремительно растет. По ее мнению, это важно, поскольку необходимо поддерживать отечественный бизнес.

«Сегодня во многих иностранных юрисдикциях стремятся законодательно закрепить локализацию данных своих граждан. Но для Google это особо не имеет значения. ИТ-гигант известен тем, что регулярно нарушает законодательство различных стран, злоупотребляет своим доминированием. Он также не особо следит за информационной безопасностью пользователей своих сервисов. И все ради финансовой выгоды», — добавила она.

Сидоренко подчеркнула, что, выходя за пределы России, данные россиян теряются из виду: непонятно, кто их обрабатывает и где хранит.

«Такое положение дел недопустимо. Именно поэтому и существуют требования по локализации данных россиян. Полагаю, что это большое начало важному процессу защиты цифровых прав россиян», — заключила эксперт.