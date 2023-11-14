Стало известно, у каких специалистов меньше всего проблем с подготовкой резюме

У большинства работающих граждан России не возникает трудностей с составлением резюме. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авито Работа». Всего в опросе приняли участие 10 тысяч респондентов.

Выяснилось, что реже всех с проблемами при подготовке резюме сталкиваются работники сфер бухгалтерии (64%), администрирования и строительства (63%). Отмечается, что представителям этих профессий проще рассказать о себе, поскольку они, как правило, имеют четкий перечень задач и измеримые результаты работы.

При этом чаще всех трудности при составлении резюме испытывают работники сфер страхования и фитнеса (по 53%), а также сельского хозяйства и агропрома (52%).

До этого представители «Авито Работы» сообщили, что в 2023 году средняя зарплата педагога в России увеличилась в 1,9 раза. В сентябре она составила 68 545 руб. Отмечалось, что столь бурный рост обусловлен началом нового учебного года.

Также аналитики сервиса выяснили, что число вакансий в российской IT-сфере за последний год выросло в 3,5 раза. Директор по развитию платформы Дмитрий Пучков напомнил, что в августе глава Минцифры РФ Максут Шадаев оценил нехватку кадров в этой отрасли в 500-700 тыс. человек.

Ранее россиянам рассказали, в каких сферах выгодно искать подработку осенью.