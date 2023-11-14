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На Урале задержали второго подозреваемого в шантаже мужчины, нашедшего нарколабораторию

Задержан подозреваемый в шантаже семьи из Первоуральска

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Свердловской области задержали одного из подозреваемых по делу о вымогательстве у семьи из Первоуральска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Правоохранители нашли мужчину в квартире его родственницы, оказать сопротивление он не успел.

Ранее полиция задержала еще одного подозреваемого. Оба уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Один из них написал явку с повинной на семь листов и раскаялся.

В отношении первого фигуранта возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве после инцидента в Первоуральске. По словам пострадавшего, он наведался в квартиру, которую у него снимал молодой человек. Там владелец обнаружил нарколабораторию, но самого арендатора дома не было. Когда он вернулся, то заметил, что веществ не хватает и пожаловался наркомагазину.

После этого владелец помещения начал получать угрозы, среди которых – изнасилование жены. Неизвестные также прислали ему голову свиньи.

Правоохранители обеспечили семье госзащиту.

Ранее российскому военкору нарисовали пентаграммы с головой свиньи у двери квартиры.

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