В Ираке рассказали о поисках похищенной россиянки Цурковой

Иракские силовики прилагают усилия, чтобы найти Елизавету Цуркову — гражданку России и Израиля, которую похитили несколько месяцев назад в Ираке. Об этом заявил РИА Новости советник премьер-министра страны по СМИ Хишам ар-Рикаби.

«Что касается российской гражданки, службы безопасности все еще отслеживают дело о ее похищении в Багдаде и прилагают усилия, чтобы найти любую ниточку, которая привела бы к обнаружению похищенной женщины», — сказал он.

По его словам, службы безопасности надеются найти какие-либо доказательства, которые помогут обнаружить ее.

14 ноября иракский телеканал Al Rabiaa показал видео с Елизаветой Цурковой. Она заявила, что организовала демонстрацию в стране, чтобы разжечь вражду между шиитами. На видео из плена женщина утверждает, что работала на спецслужбы Израиля и США. Кроме этого, Цуркова раскритиковала действия Израиля в секторе Газа и пожаловалась, что власти не пытаются ее вызволить.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.