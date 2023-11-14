В Минздраве рассказали о состоянии 98 россиян, покинувших Газу

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения России осмотрели в Египте 98 граждан Российской Федерации, покинувших сектор Газа, в том числе 39 детей. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние россиян удовлетворительное. Все 98 человек допустили к полету.

«Осмотрели сегодня 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей, четверо из которых в возрасте до 3 лет, и две беременные женщины», — сказал он.

Кузнецов отметил, что эвакуированным, которые страдают неинфекционными заболеваниями, были выданы необходимые медикаменты. Одному из пациентов сделали перевязку.

«В полете их будут сопровождать медработники», — сказал помощник министра здравоохранения.

До этого заместитель главы МЧС России Алексей Серко сообщил, что никому из эвакуированных из сектора Газа россиян, которые вечером в пятницу прилетели в московский аэропорт Домодедово из Каира, не понадобилась госпитализация.

Ранее МИД РФ пообещал эвакуировать всех россиян из сектора Газа.