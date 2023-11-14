Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали о состоянии 98 россиян, покинувших Газу

В Минздраве назвали состояние 98 граждан РФ, покинувших Газу, удовлетворительным

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения России осмотрели в Египте 98 граждан Российской Федерации, покинувших сектор Газа, в том числе 39 детей. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние россиян удовлетворительное. Все 98 человек допустили к полету.

«Осмотрели сегодня 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей, четверо из которых в возрасте до 3 лет, и две беременные женщины», — сказал он.

Кузнецов отметил, что эвакуированным, которые страдают неинфекционными заболеваниями, были выданы необходимые медикаменты. Одному из пациентов сделали перевязку.

«В полете их будут сопровождать медработники», — сказал помощник министра здравоохранения.

До этого заместитель главы МЧС России Алексей Серко сообщил, что никому из эвакуированных из сектора Газа россиян, которые вечером в пятницу прилетели в московский аэропорт Домодедово из Каира, не понадобилась госпитализация.

Ранее МИД РФ пообещал эвакуировать всех россиян из сектора Газа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий