Два комка волос удалили хирурги из кишечника восьмилетней школьницы

Два комка волос размером с мячи для гольфа достали из кишечника восьмилетней школьницы в московской Детской клинической больнице имени Сперанского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Москве восьмилетнюю школьницу госпитализировали в детскую больницу № 9 с жалобами на сильные боли в области живота и рвоту. В ходе обследования медики обнаружили в кишечнике ребенка два инородных тела, было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Через небольшие разрезы врачи извлекли из кишечника школьницы два комка волос. После операции девочка некоторое время находилась под медицинским наблюдением. Сейчас она выписана на амбулаторное лечение под наблюдение детского хирурга, гастроэнтеролога и невролога.

Ранее в Москве двухлетний ребенок проглотил 16 шариков от магнитного конструктора.