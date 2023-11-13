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На Урале семье, которой угрожал наркокартель, удалось получить госзащиту

В Первоуральске обеспечат госзащиту семье, получавшей угрозы от наркокартеля

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Global Look Press

В Первоуральске правоохранители взяли под госзащиту семью мужчины, которому прислали свиную голову с его фотографией. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД региона Валерия Горелых.

По словам сотрудника полиции, теперь семья находится под круглосуточной охраной. Более того, по факту произошедшего возбуждено два уголовных дела, в том числе по статье о вымогательстве.

Ситуация находится на контроле у правоохранителей. Один из подозреваемых уже задержан.

Инцидент произошел в Первоуральске. Как рассказал сам семьянин, он приехал в квартиру, где длительное время жил арендатор, и обнаружил там нарколабораторию. Самого квартиранта дома не было, но, когда он вернулся, мужчина позвонил наркомагазину и заявил, что веществ не хватает.

Спустя несколько часов семье владельца квартиры начали угрожать. Неизвестные говорили, что обольют дочерей мужчины кислотой и изнасилуют жену. В какой-то момент они прислали голову свиньи, к которой было приколото ножом фото мужчины. В защите ему на тот момент отказали.

Ранее ФСБ задержало крымчанина, который выращивал коноплю в лесу.

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