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Крымчанина задержали за выращивание конопли в лесу

ФСБ задержало жителя Крыма за организацию плантации конопли в лесу

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Keiko Kitamura/University of Tsukuba

Житель Бахчисарайского района Крыма организовал в лесу плантацию по выращиванию конопли и лабораторию для изготовления наркотических средств. Об этом сообщает телеканал «Крым24» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

Силовики задержали 58-летнего мужчину с поличным.

«Из незаконного оборота изъято порядка 20 кг высушенных частей наркосодержащего растения, а также более 20 кустов конопли», - говорится в сообщении.

Плантация располагалась в труднодоступном участке лесного массива вблизи села Предущельное. Участок леса был огорожен маскировочной сеткой, там же задержанный поставил палатку и сушилки для конопли.

При обыске дома у задержанного обнаружены вакууматор, пакеты для фасовки наркотиков и весы.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). В случае признания вины судом мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

10 ноября сообщалось, что в Первоуральске мужчина раскрыл нарколабораторию и стал получать угрозы. Мужчина сам приехал в квартиру, которая уже стала цехом для приготовления наркотиков. Спустя несколько часов арендатор вернулся. Он заметил, что веществ не хватает, и сообщил об этом наркомагазину.

Ранее полицейские задержали россиянок, маскировавших наркотики под камни.

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