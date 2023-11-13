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Кондитеры отреагировали на слухи о резком подорожании сладких новогодних подарков

Кондитер Кацнельсон: договоры на сладкие новогодние подарки заключаются заранее

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В России достаточно предложений по сладким новогодним подаркам, никакого дефицита, как и резкого скачка цен, не наблюдается, заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Он опроверг в эфире НСН сообщения СМИ о 20%-ном росте цен на сладкие подарки в этом году из-за роста стоимости шоколада на мировом рынке.

Договоры на новогодние подарки заключаются еще за полгода до праздников, подчеркнул Кацнельсон.

«Не обращайте внимание на то, кто там чего брякнул. Предложений по новогодним подаркам в избытке, конкуренция огромная! Все получат новогодние подарки, все есть у нас!», – заверил он.

Однако стоимость шоколада в России выросла, согласился кондитер. По его словам, это не скажется на жителях, так как в стране нет своих какао-бобов. Кто-то из кондитеров предпочитает закупать европейский шоколад, который стоит дороже и доходит до России «окружным путем», добавил он.

«Все в нашей жизни дорожает, но тем не менее новогодние сладкие подарки — это же продукт радости, все его покупают. Мы живем в полном достатке на кондитерские изделия», – утверждает Кацнельсон.

Напомним, в прошлом году столичные предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» изготовили порядка 6 млн сладких подарочных наборов, что на 20% больше, чем в 2021 году.

Эксперты ранее прокомментировали обещания автодилеров сделать новогодние скидки на машины, отметив, что если подобные акции и проведут, то их эффект будет незначительным.

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