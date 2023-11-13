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Сицилийка об извержении вулкана Этна: «такого сильного еще не видела»

Жительница Сицилии рассказала о грохоте и искрах при извержении вулкана Этна

Извержение вулкана Этна началось с похожих на гром звуков. Об этом «Газете.Ru» рассказала русскоязычная жительница итальянской Сицилии Юлия. Женщина отметила, что грохот продолжался весь вчерашний день, а ближе к вечеру началось «сильное извержение» с вылетающими из кратера искрами.

«Я живу прямо под ним. В 6:30 утра разбудили громкие звуки, похожие на гром. Я удивилась, думала, кто-то пускает петарды. Потом муж показал, что это Этна выпускает дым. Этот гулкий грохот продолжался весь день. Когда стемнело, мы, проезжая в другом городе (также в горах), увидели яркое зарево. Потом было довольно сильное извержение и были видны даже искры, вылетающие из кратера. За полтора года жизни тут я такого сильного извержения не видела. К 20 вечера она начала успокаиваться и уже начался выброс пепла», — сказала она.

Юлия отметила, что для местных жителей извержение Этны – «эстетический момент», а жизнь на острове продолжается как обычно. Она добавила, что вулканической пылью засыпало два сицилийских города.

«Жизнь идет, как она и шла до извержения. Люди спокойно едут на работу. Этна извергается часто, фактически каждый день. Конечно, не так красочно, как вчера. Но сегодня она спокойна, видны только небольшие клубы вулканического песка. Для местных извержение — это чисто эстетический момент. Пылью и камнями засыпает место, куда дует ветер. В этот раз это города Джарре и Мило. Судя по тому, что на сайте аэропорта нет никаких оповещений, он открыт и извержение на его работу не повлияло», — подчеркнула она.

В ночь на 13 ноября издание La Sicilia со ссылкой на национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщило, что на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. По данным ученых, магма начала извергаться из юго-восточного кратера вулкана, что сопровождается выбросом пепла, оседающего в предгорьях на севере вулкана, а также характерным «ревом», связанным с выходом на поверхность значительных объемов газа.

В августе из-за извержения Этны свою работу временно прерывал аэропорт Катании.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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